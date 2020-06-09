В Уфе определены официальные зоны отдыха на воде в 2020 году
Уфа | 09 июн 2020 | 19:07
Для безопасного и комфортного отдыха населения в период купального сезона 2020 года на территории города определено 9 зон отдыха на воде. Подробнее об этом в муниципалитете на очередном оперативном совещании рассказали начальник МБУ «Управление гражданской защиты» Рафаэль Ахметов и начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по РБ Лариса Кильдюшова.
По словам Рафаэля Ахметова, официальными зонами отдыха в 2020 году являются:
Демский район: зона отдыха «Карьерное»;
Калининский район: зоны отдыха «Песчаный», «Гольфстрим» и «Райский берег».
Кировский район: зона отдыха «Солнечный»;
Ленинский район: зона отдыха в районе стадиона «Водник» и зона отдыха «Ак Яр»;
Октябрьский район: зоны отдыха «Берег солнца» и «Сипайловское сочи».
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В своем докладе она доложила, что с целью обеспечения контроля за исполнением требований санитарного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, планирующих использовать водные объекты в рекреационных целях Управлением Роспотребнадзора направлены рекомендации.
Первый заместитель главы Администрации города Уфы Салават Хусаинов подчеркнул важность соблюдения требований эпидемиологического режима в зонах отдыха. А именно, использование средства личной защиты, размещение оборудования с учетом социальной дистанции, наличие на пляжах запаса средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
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