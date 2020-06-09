В Уфе определены официальные зоны отдыха на воде в 2020 году

Уфа | 09 июн 2020 | 19:07

Для безопасного и комфортного отдыха населения в период купального сезона 2020 года на территории города определено 9 зон отдыха на воде. Подробнее об этом в муниципалитете на очередном оперативном совещании рассказали начальник МБУ «Управление гражданской защиты» Рафаэль Ахметов и начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по РБ Лариса Кильдюшова.







По словам Рафаэля Ахметова, официальными зонами отдыха в 2020 году являются:

Демский район: зона отдыха «Карьерное»;

Калининский район: зоны отдыха «Песчаный», «Гольфстрим» и «Райский берег».

Кировский район: зона отдыха «Солнечный»;

Ленинский район: зона отдыха в районе стадиона «Водник» и зона отдыха «Ак Яр»;

Октябрьский район: зоны отдыха «Берег солнца» и «Сипайловское сочи».

- Управлением гражданской защиты также проводятся работы по обеспечению безопасности на период купального сезона. Поисково-спасательным отрядом г. Уфы будет осуществляться дежурство на всех 9 официальных пляжах в течение всего светлого времени суток с 10 часов утра. Работы по подготовке зон отдыха продолжаются, - подчеркнул Рафаэль Ахметов.

- Управление Роспотребнадзора для получения санитарно- эпидемиологического заключения рекомендует юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в кратчайшие сроки пройти санитарно-эпидемиологической экспертизу и получить заключение, - отметила она.









В своем выступлении начальник МБУ «Управление гражданской защиты» также сообщил, что проведена оценка готовности данных зон отдыха к купальному сезону и отметил, что выявленные замечания доведены до ответственных лиц. Кроме того, проведены работы по обследованию и очистке дна водных объектов зон отдыха.Далее об организации зон отдыха населения на воде в летний период 2020 года проинформировала Лариса Кильдюшова.В своем докладе она доложила, что с целью обеспечения контроля за исполнением требований санитарного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, планирующих использовать водные объекты в рекреационных целях Управлением Роспотребнадзора направлены рекомендации.

Первый заместитель главы Администрации города Уфы Салават Хусаинов подчеркнул важность соблюдения требований эпидемиологического режима в зонах отдыха. А именно, использование средства личной защиты, размещение оборудования с учетом социальной дистанции, наличие на пляжах запаса средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.



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