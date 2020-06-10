В Уфе сняли ограничение на посещение парков, скверов, спортивных и детских площадок
Коронавирус в Башкирии | 10 июн 2020 | 18:48
Администрация Уфы ослабила ограничительные меры, которые были введены в городе из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ размещен на официальном сайте мэрии.
Согласно ему, в столице теперь открываются скверы, парки, аллеи, лесные массивы, а также разрешается посещать детские и спортивные площадки и гулять по набережной.
Ранее эти места были закрыты для посещений из-за угрозы распространения инфекции. Теперь жители и гости города могут отдохнуть в перечисленных общественных местах с с 6:00 до 22:00.
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Источник:
bash.news
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