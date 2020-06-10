В Башкирии предложили ввести в магазинах часы для пожилых

Коронавирус в Башкирии | 10 июн 2020 | 19:26

В магазинах и торговых сетях Башкирии могут ввести часы для пожилых, чтобы минимизировать их контакты с окружающими. С таким предложением выступили общественные организации ветеранов на сегодняшнем совещании в правительстве. Совещание, на котором обсудили вопросы организации самоизоляции граждан старше 65, провел первый вице-премьер республики Андрей Назаров.







Напомним, в понедельник глава региона Радий Хабиров сообщил, что в республике увеличилось число заболевших коронвирусом пожилых людей. При этом для них в регионе продолжает действовать обязательный режим самоизоляции.



Администрациям городов и районов республики поручено дополнительно проанализировать кому необходимо адресно уделить внимание и оказать помощь. Также предложено усилить обучение пожилых граждан цифровой грамотности.

– На это надо обратить отдельное внимание, — подчеркнула вице-премьер. – Это даст в результате возможность пользоваться различными сервисами, проводить он-лайн платежи за коммунальные услуги, делать он-лайн заказы продуктов и медикаментов, пользоваться сайтом Госуслуг.

– Работу надо продолжать по всем направлениям. Информационное сопровождение необходимо усилить. Все меры, которые мы обсудили, важно реализовать в кратчайшие сроки. От их эффективности будут зависеть здоровье и жизни пожилых граждан нашей республики. Они для нас в данный момент – приоритет, – подчеркнул Андрей Назаров.

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Также на совещании обсудили вопросы информационного сопровождения работы по информированию как самих пожилых, так и их близких.