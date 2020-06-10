В Башкирии предложили ввести в магазинах часы для пожилых
Коронавирус в Башкирии | 10 июн 2020 | 19:26
В магазинах и торговых сетях Башкирии могут ввести часы для пожилых, чтобы минимизировать их контакты с окружающими. С таким предложением выступили общественные организации ветеранов на сегодняшнем совещании в правительстве. Совещание, на котором обсудили вопросы организации самоизоляции граждан старше 65, провел первый вице-премьер республики Андрей Назаров.
Напомним, в понедельник глава региона Радий Хабиров сообщил, что в республике увеличилось число заболевших коронвирусом пожилых людей. При этом для них в регионе продолжает действовать обязательный режим самоизоляции.
Администрациям городов и районов республики поручено дополнительно проанализировать кому необходимо адресно уделить внимание и оказать помощь. Также предложено усилить обучение пожилых граждан цифровой грамотности.