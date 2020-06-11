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В Башкирии прогнозируются жара, ветер и грозы

В Башкирии прогнозируются жара, ветер и грозы

| 11 июн 2020 | 09:15

Башгидрометцентр сообщил, что в ближайшие два дня ожидаются жара, грозы, сильный ветер и дождь. 

11 июня обещают местами кратковременные дожди, грозы, днем град. Ветер переменных направлений слабый, при грозе шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха днем 23-28°, по югу до 32°.

12 июня также обещают кратковременные дожди, в отдельных районах днем грозы, град. Ветер в республику придет западный с переходом на северный умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 22-27°.

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Источник: gorobzor.ru

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