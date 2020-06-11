Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии пожилых людей научат оплачивать услуги ЖКХ через интернет

В Башкирии пожилых людей научат оплачивать услуги ЖКХ через интернет

В Башкирии пожилых людей научат оплачивать услуги ЖКХ через интернет

| 11 июн 2020 | 11:02

Решение обучить людей старшего поколения цифровой грамотности было принято из-за пандемии коронавируса.



По информации министра семьи, труда и социальной защиты Ленары Ивановой, знание азов цифровой грамотности поможет пожилым людям не выходя из дома оплачивать коммунальные услуги, заказывать лекарства, еду, пользоваться различными сервисами, что поможет дополнительно защитить себя от коронавирусной инфекции.

Пенсионерам заплатят за вынужденный отказ от работы в период коронавируса

Читайте также:

Пенсионерам заплатят за вынужденный отказ от работы в период коронавируса
– Это даст в результате возможность пользоваться различными сервисами, проводить онлайн-платежи за коммунальные услуги, делать заказы продуктов и медикаментов, пользоваться сайтом Госуслуг, – подчеркнула Иванова.
Региональные власти в настоящий момент думают над тем, как оградить пожилых людей от контактов с возможными носителями вируса.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Фото: newargun.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: