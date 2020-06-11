Глава Гафурийского района Башкирии из-за тяжелой ситуации с коронавирусом обратился к жителям

Гафурийский район | 11 июн 2020 | 11:27

Глава Гафурийского района Фанзиль Чингизов опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором попросил местных жителей соблюдать основные правила безопасности. По его словам, статистика показывает, что к коронавирусу нельзя относиться безответственно.







«Сегодня мы оказались в очень непростых условиях в связи с эпидемией коронавируса. Глядя на статистику, понимаем, что это уже нешуточная угроза. А значит, относиться к ней несерьезно безответственно и может привести к страшным последствиям», – начал с этих слов он свое обращение.



Глава отметил, что в Гафурийском районе уже есть заболевшие этим опасным вирусом. Зафиксировано 13 подтвержденных случаев заражения Covid-19. Шестеро из них уже выздоровели, 3 человека скончались. «Меня, как руководителя, это сильно тревожит», – подытожил он.

По словам Фанзиля Чингизова, в районе много граждан, которые посещают общественные места без соблюдения правил санитарной гигиены, и напомнил, что в республике все еще действует режим ограничительных мер.





«Важно понимать, что даже самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам властей и запретам. От каждого из нас требуются сознательность и дисциплина ради своего здоровья и здоровья окружающих. Распространение коронавируса можно остановить, но нужно постараться для этого всем вместе, сообща. Огромная просьба к старшему поколению: соблюдайте все меры безопасности. Для вас это особенно важно. Обращаюсь к молодому поколению - студентам и учащимся, в большинстве прибывшим домой в период каникул. Не игнорируйте меры предосторожности, побудьте дома, помогите родителям, бабушкам, дедушкам, не выходите по вечерам, чтобы провести время в компаниях с друзьями – это сейчас очень опасно», – заявил руководитель района.

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Фото: со страницы Фанзиля Чингизова