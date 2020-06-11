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На Башкирию обрушатся дожди и град

На Башкирию обрушатся дожди и град

| 11 июн 2020 | 17:22

В Башкирии резко ухудшатся погодные условия. На республику в пятницу, 12 июня, обрушатся град и дожди. Об изменении погоды сообщили в региональном МЧС.



Помимо неприятных осадков, в Башкирии установится жаркая и ветреная погода. Порывы воздушного потока будут достигать 20 м/с. В связи с этим, спасатели просят не покидать свои дома без необходимости: на улице может быть небезопасно.

В Башкирии прогнозируются жара, ветер и грозы

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В пятницу, 12 июня, в Республике Башкортостан ожидается местами град, порывы ветра 15-20 м/с, а в южных районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность. Днём температура воздуха прогреется до +22...+27 градусов, в южных районах будет жарко – до +32 градусов. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности!

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Источник: bash.news

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