В Гафурийском районе Башкирии произошел пожар в природном парке “Зилим” | видео

Гафурийский район | 12 июн 2020 | 11:22

В Башкирии горят заповедники. 11 июня на территории природного парка “Зилим” случился пожар. Возгорание возникло в 108 квартале Зилимского лесничества, предположительно, по вине туристов.





Неподалеку от очага пожара инспекторы задержали группу отдыхающих из 12 человек. На данный момент ведется проверка, пожарные и сотрудники Гафурийского лесничества продолжают борьбу с огнем. Угрозы населенному пункту нет, сообщили «Вестям» в пресс-службе парка.

Напомним, 10 июня, загорелись деревья в районе Айгира. Огонь был замечен очевидцами при подъёме на Зубы Шурале.





«На наших глазах вверху, под нижней стоянкой, пламя распространялось на маленькие уступы. Вместе с неравнодушными туристами и службой лесной охраны удалось сбить открытый огонь», рассказывают свидетели события.



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По словам специалистов, опасность пожаров в заповедниках высока из-за жаркой погоды и отсутствия дождей. Туристов призывают быть ответственными.