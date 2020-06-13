Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии похолодает

В Башкирии похолодает

В Башкирии похолодает

| 13 июн 2020 | 10:06

По информации Башгидрометцентра, в республике ожидается похолодание. В сообщении центра сказано, что если на текущей неделе было повышение температуры днем до 28-32 градусов, то в конце недели она понизится.



Причиной синоптики назвали прохождение холодного атмосферного фронта через территорию региона.  Сообщается, что 13 и 14 июня фон температур уже ожидается более низким. Ночью температура воздуха прогнозируется в пределах +3,+8°, по югу до +13°, днем – не выше +17,+22°. 

Ожидается также, что 13 июня пройдут дожди, местами с грозами и градом. Направление ветра сменится на северное, порывы его будут достигать 15-20 метров в секунду.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: