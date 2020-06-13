В Башкирии похолодает

| 13 июн 2020 | 10:06

По информации Башгидрометцентра, в республике ожидается похолодание. В сообщении центра сказано, что если на текущей неделе было повышение температуры днем до 28-32 градусов, то в конце недели она понизится.







Причиной синоптики назвали прохождение холодного атмосферного фронта через территорию региона. Сообщается, что 13 и 14 июня фон температур уже ожидается более низким. Ночью температура воздуха прогнозируется в пределах +3,+8°, по югу до +13°, днем – не выше +17,+22°.



Ожидается также, что 13 июня пройдут дожди, местами с грозами и градом. Направление ветра сменится на северное, порывы его будут достигать 15-20 метров в секунду.





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