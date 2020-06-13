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Стерлитамак стал лидером среди городов с высоким оттоком населения

Стерлитамак стал лидером среди городов с высоким оттоком населения

Стерлитамакский район | 13 июн 2020 | 14:46

448 человек уехали из Стерлитамака за первый квартал 2020 года. Как сообщили в федеральной службе государственной статистики РБ, это самый большой отток населения в республике. 213 граждан покинули Абзелиловский район, 206 – Баймакский.

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Численность населения Уфы, напротив, выросла. В столицу республики в период с января по март прибыло 1882 жителя. В Уфимском районе население увеличилось на 608 человек. За это же время 27710 людей уехало из региона, а возвратились 26274 человека. Таким образом, численность населения республики сократилась на 1436 человек.

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Источник: proural.info

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