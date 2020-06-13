Стерлитамак стал лидером среди городов с высоким оттоком населения

Стерлитамакский район | 13 июн 2020 | 14:46

448 человек уехали из Стерлитамака за первый квартал 2020 года. Как сообщили в федеральной службе государственной статистики РБ, это самый большой отток населения в республике. 213 граждан покинули Абзелиловский район, 206 – Баймакский.





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