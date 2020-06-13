МЧС предупредило о заморозках в Башкирии

| 13 июн 2020 | 14:51

В МЧС по Башкирии объявили о штормовом предупреждении. Так, в северных и восточных районах республики ожидаются заморозки. В трех районах региона, а именно Абзелиловском, Хайбуллинском и Баймакском, сохраняется чрезвычайный класс пажороопасности.





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