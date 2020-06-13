МЧС предупредило о заморозках в Башкирии

В МЧС по Башкирии объявили о штормовом предупреждении. Так, в северных и восточных районах республики ожидаются заморозки. В трех районах региона, а именно Абзелиловском, Хайбуллинском и Баймакском, сохраняется чрезвычайный класс пажороопасности.
По югу Башкирии пройдут дожди, в остальном осадки не ожидаются. Ветер северный и порывистый до 10м в секунду. Ночью заметно похолодает до 8°. Днем потеплеет до 21°. На отдельных дорогах возможен туман.
В Уфе будет стоять переменная облачность. Температура воздуха ночью +4,+6°, днем 18-20°. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram