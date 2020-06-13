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МЧС предупредило о заморозках в Башкирии

МЧС предупредило о заморозках в Башкирии

| 13 июн 2020 | 14:51

В МЧС по Башкирии объявили о штормовом предупреждении. Так, в северных и восточных районах республики ожидаются заморозки. В трех районах региона, а именно Абзелиловском, Хайбуллинском и Баймакском, сохраняется чрезвычайный класс пажороопасности.

В Башкирии похолодает

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В Башкирии похолодает
По югу Башкирии пройдут дожди, в остальном осадки не ожидаются. Ветер северный и порывистый до 10м в секунду. Ночью заметно похолодает до 8°. Днем потеплеет до 21°. На отдельных дорогах возможен туман.

В Уфе будет стоять переменная облачность. Температура воздуха ночью +4,+6°, днем 18-20°.

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Источник: gorobzor.ru

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