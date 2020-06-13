В Абзелиловском районе у здания администрации вывесили французский триколор

Абзелиловский район | 13 июн 2020 | 18:45

У здания администрации Абзелиловского района Башкирии вместо российского бело-сине-красного триколора вывесили французский сине-бело-красный. Этот казус произошел накануне, в День России. На него обратил внимание местный житель. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».



— Просто кто-то успел сфотографировать. Их потом нормально поставили, — отметила женщина.

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Местной власти пришлось оправдываться за ошибку. Как рассказала сотрудница районной администрации сотруднику радиостанции, флаги простояли «буквально пять минут», когда сцену монтировали и оборудование устанавливали утром.