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В Абзелиловском районе у здания администрации вывесили французский триколор

В Абзелиловском районе у здания администрации вывесили французский триколор

Абзелиловский район | 13 июн 2020 | 18:45

У здания администрации Абзелиловского района Башкирии вместо российского бело-сине-красного триколора вывесили французский сине-бело-красный. Этот казус произошел накануне, в День России. На него обратил внимание местный житель. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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Местной власти пришлось оправдываться за ошибку. Как рассказала сотрудница районной администрации сотруднику радиостанции, флаги простояли «буквально пять минут», когда сцену монтировали и оборудование устанавливали утром.
— Просто кто-то успел сфотографировать. Их потом нормально поставили, — отметила женщина.
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Источник: ufa1.ru

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