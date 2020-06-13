В Абзелиловском районе у здания администрации вывесили французский триколор

У здания администрации Абзелиловского района Башкирии вместо российского бело-сине-красного триколора вывесили французский сине-бело-красный. Этот казус произошел накануне, в День России. На него обратил внимание местный житель. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Местной власти пришлось оправдываться за ошибку. Как рассказала сотрудница районной администрации сотруднику радиостанции, флаги простояли «буквально пять минут», когда сцену монтировали и оборудование устанавливали утром.
— Просто кто-то успел сфотографировать. Их потом нормально поставили, — отметила женщина.