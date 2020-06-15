В Белорецком районе зафиксировали заморозки до -5 градусов

Белорецкий район | 15 июн 2020 | 09:42

Знаменитое своими низкими температурами воздуха село Уткалево в Белорецком районе республики вновь привлекло к себе внимание. Пока уфимцы загорают на пляжах, жители Уткалево увидели на утром обнаружили иней на автомобилях и траве. Оказалось, что температура ночью опускалась до -5°.









Известно, что село находится в низине и там собирается холодный воздух с гор. Именно поэтому оно славится низкими температурами. Зимой температура там опускается до рекордных значений.

– Для нас холодные температуры не редкость. Но так морозно еще не было, хотя мы привыкли как-то с ними справляться. Топим сильнее, лишний раз вообще из дома не выходим. Тяжелее всего домашним животным и скотине в сараях, приходится топить, даже если строение хорошо утеплено. У некоторых соседей она болеет из-за холодов, — рассказал местный житель Ришат Хайбуллин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Ришат Хайбуллин