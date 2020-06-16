Молодая женщина из Салавата устроила пикантные прямые эфиры для мужчин при ребенке | виде

Салават | 16 июн 2020 | 10:05

Молодая мама из Салавата попала в неприятный скандал после того, как ее уличили в работе вебкам моделью. Видео с трансляции в прямом эфире появилось в городской группе в соцсетях.





Как сообщает «КП-Уфа», по словам автора поста, 25-летняя девушка решила подзаработать пикантным образом. Она зарегистрировалась в популярном приложении для знакомств в категории 18+ и начала устраивать прямые эфиры для мужчин. Взамен ей предлагали небольшие «донаты» - денежные суммы до 100 рублей. После каждой такой подачки от своих зрителей девушка приподнимала и без того короткую юбку.



Примечательно, что все это время рядом со своей мамой находилась ее дочка. Периодически она комментировала то, что происходит на экране.

- Мама, тебя там поцеловали! – радостно кричит девочка, явно не понимая, что означают такие «ухаживания» взрослых мужчин.





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Фото: скриншот видео

Публике, к слову, манера поведения вебкам модели нравилась. Незнакомцы делали девушке комплименты и просили оголиться полностью.В конце трансляции девушка радостно сообщает своему спутнику, который занимался технической частью, что они собрали с трансляции порядка 200 рублей, которые потратят на пиво.