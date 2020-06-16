В России из-за коронавируса могут сократить новогодние каникулы
| 16 июн 2020 | 15:45
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой сокращения новогодних каникул в 2021 году. Как сообщает ТАСС, подобное предложение связано с сокращением количества рабочих дней в 2020 году из-за распространения коронавируса, а также поддержкой экономики.
Согласно документу, рабочую неделю предлагается назначить с 4 по 8 января за исключением 7 января. Причем изменения будут иметь силу лишь в 2021 году.
По словам Кутенова, россияне должны были отработать в текущем году 247 дней, а на отдых по производственному календарю им выделено 118 суток с учетом суббот, воскресений и праздничных дней. Вместо этого, говорит чиновник, ряд организаций не вышел на работу и после майских каникул.
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