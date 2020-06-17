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В России предложили ввести пособие для матерей-одиночек

В России предложили ввести пособие для матерей-одиночек

| 17 июн 2020 | 11:14

Национальный родительский комитет выступил с новой инициативой. Представители организации предложили ввести дополнительное пособие для матерей или отцов, которые воспитывают детей одни. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя комитета.



Такое пособие планируется временным. Предложение комитета уже направлено в Госдуму на рассмотрение. Идея о создании временной дополнительной материальной помощи родителям-одиночкам появилась из-за непростой эпидемиологической ситуации.

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По словам председателя НРК, родители-одиночки всё ещё остаются незащищенной группой населения, несмотря на то, что всем детям были выплачена единовременная финансовая помощь. Конечно, при введении нового пособия все остальные льготы должны сохраняться в полном размере.

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Источник: bash.news

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