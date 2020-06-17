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В Мелеузе на одной из улиц молодая пара занялась сексом на капоте автомобиля

В Мелеузе на одной из улиц молодая пара занялась сексом на капоте автомобиля

Мелеузовский район | 17 июн 2020 | 16:00

Накануне утром жительница Мелеуза увидела необычную картину. Она стала свидетелем жарких и страстных любовных утех молодой парочки. Девушка с парнем начали заниматься сексом прямо на капоте внедорожника, не подозревая, что они попали в объектив чей-то камеры. Только через некоторое время недовольные жильцы панельки стали выражать свое возмущение, освистывая любовников.



Все произошло на улице Ленина в половине шестого утра. Этот случай разделил жителей города на два лагеря: кто-то считает, что такое поведение недопустимо, а кто-то говорит, что молодость одна и прожить ее нужно ярко. Нашлись даже те, кто осудил не сам процесс: возмущение вызвала громкая музыка, которая доносилась в шесть утра из салона иномарки. К слову, музыкальный плейлист у водителя разнообразный: от Михаила Круга до группы "Валентин Стрыкало".

Инна Ю., жительница Салавата:

«Да пусть совокупляются, где хотят, музыку нафига так врубать, люди же спят ещё! Было бы тихо, никто бы не заметил, сами себя спалили, идиоты»
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Кстати, горожане вскоре узнали пылкого любовника. Им оказался ведущий инструктор одной из главных автошкол города. Среди жителей сразу пошли шутки, что так мужчина в индивидуальном порядке принимает внутренние экзамены.

Судя по кадрам, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что за такие любовные утехи в российском законодательстве предусмотрено наказание. Поведение молодой пары под статью КоАП «Мелкое хулиганство». Штраф приличный - от 1500 рублей до 15 суток.

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Источник: bash.news

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