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Радий Хабиров рассказал, почему не разрешил жене посетить храм

Радий Хабиров рассказал, почему не разрешил жене посетить храм

| 17 июн 2020 | 22:31

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился личной историей на совещании с членами СПЧ. Руководитель региона рассказал, что не пустил свою жену в храм, объяснив причину произошедшего.



По его словам, супруги в тот день были на загородной прогулке, во время которой и наткнулись на религиозное сооружение. Его супруга Каринэ Хабирова хотела зайти внутрь, но глава республики после личной проверки ей запретил. Как выяснилось, причина запрета была в том, что в маленьком помещении находилось слишком много людей и все они были без масок. 

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«Съездил в один район – не буду говорить, в какой – просто чтобы полюбоваться природой. Ну и хотел с женой в храм зайти. Но я ее туда не пустил. Там малюсенький храм, и он весь был забит людьми. И ни одного в маске», – рассказал Хабиров.
Глава также заявил, что встречает подобные ситуации довольно часто, в особенности в магазинах, но отметил, что большинство жителей республики все-таки пытаются следовать правилам.
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay.com

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