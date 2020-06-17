Радий Хабиров рассказал, почему не разрешил жене посетить храм

| 17 июн 2020 | 22:31

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился личной историей на совещании с членами СПЧ. Руководитель региона рассказал, что не пустил свою жену в храм, объяснив причину произошедшего.







По его словам, супруги в тот день были на загородной прогулке, во время которой и наткнулись на религиозное сооружение. Его супруга Каринэ Хабирова хотела зайти внутрь, но глава республики после личной проверки ей запретил. Как выяснилось, причина запрета была в том, что в маленьком помещении находилось слишком много людей и все они были без масок.

«Съездил в один район – не буду говорить, в какой – просто чтобы полюбоваться природой. Ну и хотел с женой в храм зайти. Но я ее туда не пустил. Там малюсенький храм, и он весь был забит людьми. И ни одного в маске», – рассказал Хабиров.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay.com

Глава также заявил, что встречает подобные ситуации довольно часто, в особенности в магазинах, но отметил, что большинство жителей республики все-таки пытаются следовать правилам.