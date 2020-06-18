В Башкирии установили личность жительницы Салавата устроившей развратное шоу при ребенке
Салават | 18 июн 2020 | 08:59
Последние два дня город Салават находится на нервах. Молодая горожанка засветилась в одной из социальных сетей. Девушка решила заработать, демонстрируя в прямом эфире свои прелести. Правда, все это происходило на глазах у маленького ребенка.
Такое поведение сразу же стало поводом для обсуждения в местных пабликах. Жители Салавата не верили в историю и называли ее фейком. К делу подключилась и детский омбудсмен Милана Скоробогатова, которая обещала разобраться в этом вопросе.
Той самой похотливой развратницей стала Альфия Бикбулатова (имя и фамилия изменены – прим. редакции). В соцсети она зарегистрировалась в апреле, указав сразу свои параметры: рост и вес. В следующем месяце девушке исполнится 26, а в тот злополучный день она зашла в онлайн, чтобы заработать себе на пиво с помощью «донатов». Способ выбрала самый простой – свое тело.
Альфия живет небогато. Известно, что 7 лет назад она еще проживала в Мраково, была обычной деревенской девушкой. В ее фотоальбоме – снимки с подругами, парнями, картинки про любовь и мемы про жизнь «по понятиям».
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Проверка по этой истории продолжается. Необходимо выяснить,дев что за ребенок был за кадром. Девушка живет только с мамой, братиком и младшей сестренкой. Что касается заработка, то в общей сложности ей удалось заработать на трансляции 306 рублей.
Отметим, что уже сейчас в аккаунте у девушки 350 рублей, а число подписчиков – более 1500.