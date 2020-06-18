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В Башкирии возможны дожди

В Башкирии возможны дожди

| 18 июн 2020 | 09:05

В Башгидрометцентре сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня. По данным синоптиков, 18 и 19 июня в республике ожидается довольно комфортная температура ночью и днем, возможны дожди и умеренный ветер.

18 июня обещают местами кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем +17,+22, по югу республики до +27°.

19 июня пройдет преимущественно без осадков. Ветер обещают северный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем +18,+23°

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Источник: gorobzor.ru

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