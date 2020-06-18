Жители Ишимбая пожаловались на нагнетание властями паники | видео

Ишимбайский район | 18 июн 2020 | 10:39

Жительница башкирского города Ишимбая Ольга Гарипова пожаловалась республиканским властям на громкоговорители. По словам женщины, устройства третий месяц «с раннего утра и до вечера каждые полтора-два часа» предупреждают «об опасности коронавируса».





«Жители ближайших жилых кварталов уже с ума сходят от этих сообщений! Это настоящее нагнетание паники и массового психоза! – написала возмущенная горожанка на странице администрации главы Башкирии «ВКонтакте». – Как можно использовать громкоговоритель, как простое средство массовой информации?! Просьба разобраться и избавить жителей от этого давления на психику людей!



К своему сообщению Гарипова прикрепила видео. На записи действительно слышно, как женский голос напоминает жителям о комендантском часе для пенсионеров, запрете поездок за рубеж, массовых мероприятий. Громкоговоритель также сообщает о том, что запрещено посещать кладбища, однако это ограничение уже утратило силу.





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На жалобу жительницы Ишимбая спустя два часа откликнулись районные власти. «Ваше обращение принято в работу, ответ дадим немного позднее», – написал начальник отдела по информационно-аналитической работе и взаимодействию со СМИ, администрации Ишимбайского района Вадим Альмухаметов.