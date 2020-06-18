В России отменили блокировку доступа к Telegram

| 18 июн 2020 | 18:12

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру «Телеграм». Об этом говорится сообщении ведомства.







— Позитивно оцениваем высказанную основателем «Телеграм» готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру, — отмечается в сообщении. — Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.



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Фото: newsbash.ru

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы по иску РКН постановил заблокировать работу мессенджера на территории России, пообещав разблокировку только тогда, когда Telegram передаст ключи от расшифровки ФСБ. Операторы связи получили требование ограничить доступ к приложению, впоследствии пользователи сообщали о проблемах со входом, однако остановить работу мессенджера полностью так и не удалось.