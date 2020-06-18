В Уфе заработала новая услуга - прокат велосипедов
| 18 июн 2020 | 18:02
В Уфе начал работать велошеринг — сервис по прокату велосипедов. Первые точки появились на улице Первомайской, площадке фитнес-центра Zorge Fitness и в сквере имени Мустая Карима.
Об этом сообщили сотрудники пресс-службы администрации города сегодня, 18 июня. Чтобы припарковать велосипед, необязательно возвращаться в отправную точку маршрута.
— Позднее велопарковки планируют расставить от остановки «Телецентр» до стадиона им. Гастелло на границе микрорайонов Черниковка и Инорс. В будущем цифру специальных точек планируется довести до 75, — отметили в мэрии. — Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение LuckyBike, зарегистрироваться в нем, привязать платежную карту. Предусмотрено три вида тарифов: поминутный, дневной или абонемент на месяц.