В Уфе заработала новая услуга - прокат велосипедов

| 18 июн 2020 | 18:02

В Уфе начал работать велошеринг — сервис по прокату велосипедов. Первые точки появились на улице Первомайской, площадке фитнес-центра Zorge Fitness и в сквере имени Мустая Карима.







Об этом сообщили сотрудники пресс-службы администрации города сегодня, 18 июня. Чтобы припарковать велосипед, необязательно возвращаться в отправную точку маршрута.

— Позднее велопарковки планируют расставить от остановки «Телецентр» до стадиона им. Гастелло на границе микрорайонов Черниковка и Инорс. В будущем цифру специальных точек планируется довести до 75, — отметили в мэрии. — Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение LuckyBike, зарегистрироваться в нем, привязать платежную карту. Предусмотрено три вида тарифов: поминутный, дневной или абонемент на месяц.

— Отличительными особенностями велосипедов являются непрокалываемые шины и антивандальная конструкция, — отметили в пресс-службе.

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Фото: администрация Уфы

В администрации города уточнили, что на велосипедах можно передвигаться в повседневной одежде и перевозить вещи в корзинке на руле.