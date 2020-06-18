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Жители Балтачевского района взбунтовались против движения грузовиков

Жители Балтачевского района взбунтовались против движения грузовиков

Балтачевский район | 18 июн 2020 | 18:40

Жители деревни Нижнекансиярово в Балтачевском районе Башкирии сегодня устроили небольшой митинг. Об этом сообщает «КП – Уфа» со ссылкой на собственный источник.

Жители деревни были возмущены движением грузовиков, которые, по их мнению, портят дороги. Возмущённых было 8 человек, они перекрыли мост. «Возглавлял» митинг 65-летний житель – староста деревни.

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Примечательно, что машины перевозили стройматериалы как раз-таки для ремонта дороги, из-за которой взбунтовались жители.

Нарушений законодательства и санитарных норм не правоохранителями зафиксировано.

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Источник: bash.news

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