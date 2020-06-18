Жители Балтачевского района взбунтовались против движения грузовиков
Балтачевский район | 18 июн 2020 | 18:40
Жители деревни Нижнекансиярово в Балтачевском районе Башкирии сегодня устроили небольшой митинг. Об этом сообщает «КП – Уфа» со ссылкой на собственный источник.
Жители деревни были возмущены движением грузовиков, которые, по их мнению, портят дороги. Возмущённых было 8 человек, они перекрыли мост. «Возглавлял» митинг 65-летний житель – староста деревни.
Нарушений законодательства и санитарных норм не правоохранителями зафиксировано.
Источник:
bash.news
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