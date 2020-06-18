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В Башкирии родителям молодоженов разрешили присутствовать на регистрации брака

В Башкирии родителям молодоженов разрешили присутствовать на регистрации брака

| 18 июн 2020 | 23:31

Госкомитет РБ по делам юстиции сообщил об изменениях при регистрации браков в ЗАГСах. Теперь при торжественном событии можно присутствовать и родителям молодоженов. Однако и в этом случае есть ограничение.



С 16 июня проводить регистрацию брака можно в торжественной обстановке. Однако обязательно соблюдение социального дистанцирования, также всё ещё запрещено присутствие гостей. На церемонии могут находиться молодожены, их родители, фотограф или видеограф, сотрудники отдела ЗАГС, ведущий бракосочетания. Родители молодоженов, которые старше 65 лет, присутствовать не могут.

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Ранее регистрация брака проходила совсем без гостей. На церемонии могли присутствовать только жених и невеста. В Башкирии было проведено 137 таких «закрытых» бракосочетаний. Многие влюбленные перенесли дату проведения церемонии на более поздний срок.

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Источник: bash.news
Фото: pixabay.com

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