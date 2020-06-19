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В Башкирии будет прохладно

В Башкирии будет прохладно

| 19 июн 2020 | 09:07

Синоптики Башкирии обещают прохладную погоду. Так, сегодня, 19 июня, день пройдет без осадков. В отдельных районах ожидаются заморозки. Ветер преимущественно будет северный. Температура воздуха ночью 4-9°, а днем потеплеет до 19-24°.

Завтра, 20 июня, пройдут небольшие дожди. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный. Столбик термометра ночью покажет 7-12°, в отдельных районах похолодает до 2°. Днем же температура воздуха потеплеет до 28°.

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Источник: gorobzor.ru

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