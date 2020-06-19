В Иглино обманутые дольщики намерены объявить голодовку

Иглинский район | 19 июн 2020 | 22:23

В Иглино дольщики, которые вложились в строительство, но в итоге остались без средств к существованию, требуют вернуть им деньги. 22 июня, в День памяти и скорби, они выйдут на голодовку.







— В 2014 году мы, многодетные, малоимущие семьи и старики, вложились в строительство, — рассказывает одна из будущих участниц голодовки, дольщица Акюлдуз Аракелян. — В 2019 году здания признали долгостроем.



— Согласно постановлению правительства, нас в октябре добавили в Фонд защиты прав дольщиков РФ, — рассказывает другой дольщик Артем Рябов. — Нашу ситуацию должны были рассмотреть на Наблюдательном Совете. Но почему-то его постоянно откладывали. И никакой информации по этому поводу не давали. Сегодня была онлайн-конференция с федеральным Фондом, я принял в нем участие, и нас снова перенесли на неопределенное время. А без решения Наблюдательного Совета не будет ни продолжения строительства, ни возмещения средств дольщикам.

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Пока официально планируется, что в голодовке примут участие восемь человек. Но поддержать активистов людей придет гораздо больше — обманутых дольщиков, по словам Акюлдуз Аракелян, около 250.