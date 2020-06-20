Россияне, имеющие длительный трудовой стаж, смогут уйти на пенсию раньше

| 20 июн 2020 | 22:49

Выйти на пенсию раньше общепринятого срока могут те россияне, которые имеют длительный трудовой стаж. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).







«Льгота в виде получения пенсионного удостоверения и соответствующих выплат от государства на два года раньше сверстников полагается за стаж продолжительностью 42 года для мужчин и 37 лет для женщин», — пишет агентство Nation News.

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Уточняется, что при принятии решения о досрочной выдаче пенсии учитывается только страховой стаж. То есть, служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, срок ухода за престарелым или инвалидом и время получения пособия по безработице не учитываются. Также ПФР отметил, что самой популярной причиной отказа в досрочной выдаче пенсии является нехватка стажа.