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Дольщики "Миловского парка" устроили акцию протеста

Дольщики "Миловского парка" устроили акцию протеста

Уфа | 21 июн 2020 | 16:43

Обманутые дольщики жилого комплекса «Миловский парк» устроили акцию протеста и поселились в палаточном лагере. Более десяти человек проживают в чистом поле круглосуточно уже шестой день.



Вместе с родителями временами там находятся и дети. Таким образом покупатели жилья, которое не могут достроить с 2013 года, надеются привлечь внимание властей и возобновить процесс строительства. 28 домов до сих пор находятся в стадии голых стен.

Как признался один из дольщиков Никита Синцов сегодня, 21 июня, они продолжат добиваться намеченных целей не день и не два. Всяческим образом обманутые горожане пытаются скрасить свое пребывание на свежем воздухе, устраивая концерты и пикники.

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— Мы вышли на такую акцию, чтобы напомнить властям о себе. Мы хотим, чтобы пошло обещанное финансирование. А также нам очень надо, чтобы местные чиновники подготовили и отправили в Федеральный фонд помощи обманутым дольщикам все требующиеся документы. Они хоть и обещали это сделать, но уже прошло четыре месяца, а с их стороны так и не было сделано ничего, — утверждает мужчина.
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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео

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