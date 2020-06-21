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Жители Белорецкого района пожаловались на ветхость подвесного моста

Жители Белорецкого района пожаловались на ветхость подвесного моста

Белорецкий район | 21 июн 2020 | 17:00

Жители села Азнагулово в Белорецком районе Башкирии вынуждены каждый день пользоваться старым подвесным мостом, который может рухнуть в любой момент. Его соорудили три десятка лет назад как пешеходный мост, но сейчас им на свой страх и риск пользуются и водители - другого пути на трассу у местных жителей нет.



Староста деревни Альберт Сибагатов предположил, что мост выдержит еще пару лет.

– Тросы гнилые уже. Если на легковой машине каждый раз выезжать, они не выдержат, - цитирует его Башкирское спутниковое телевидение.
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Местные жители обратились к властям и, по словам главы района Андрея Иванюты, место для нового моста уже выбрано, нужно лишь получить 50 миллионов от республики на его строительство. Соответствующее письмо в Гостранс региона власти направили, пока же сельчанам остается только ждать и надеяться, что старый мост прослужит положенный срок.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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