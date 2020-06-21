Мать погибших в Башкирии детей Эльмира Мазова обратилась к жителям республики
Уфа | 21 июн 2020 | 20:27
Мать двух погибших мальчиков, 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Ильи, Эльмира Мазова прервала почти 5-месячное молчание в социальных сетях.
Она обратилась со словами благодарности ко всем, кто принимал участие в поисках ее сыновей.
— Спасибо всем за соболезнования, за веру, за молитвы, за поддержку. Я очень благодарна людям, кто искал, верил до конца. Берегите себя и ваших близких, — написала она.Напомним, тела мальчиков найдены 19 и 20 июня в двух водоемах республики.
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Сейчас продолжаются поиски Артема Мазова.
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Источник:
i-gazeta.com
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