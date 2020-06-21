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Мать погибших в Башкирии детей Эльмира Мазова обратилась к жителям республики

Мать погибших в Башкирии детей Эльмира Мазова обратилась к жителям республики

Уфа | 21 июн 2020 | 20:27

Мать двух погибших мальчиков, 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Ильи, Эльмира Мазова прервала почти 5-месячное молчание в социальных сетях.



Она обратилась со словами благодарности ко всем, кто принимал участие в поисках ее сыновей.

— Спасибо всем за соболезнования, за веру, за молитвы, за поддержку. Я очень благодарна людям, кто искал, верил до конца. Берегите себя и ваших близких, — написала она.
Напомним, тела мальчиков найдены 19 и 20 июня в двух водоемах республики.
Стали известны версии гибели детей Мазовых

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Известно, что 37-летний отец семейства Артем Мазов вместе с двумя несовершеннолетними детьми исчез после ссоры с женой 26 октября 2019 года. После этого мужчина на связь с родными не выходил.

Сейчас продолжаются поиски Артема Мазова.

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Источник: i-gazeta.com

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