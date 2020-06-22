В Башкирии существенно ослабили режим самоизоляции

Коронавирус в Башкирии | 22 июн 2020 | 10:20

В Башкирии серьезно ослабляют режим самоизоляции, введенный ранее из-за эпидемиологической обстановки в регионе. О поправках в Указ о повышенной готовности рассказал глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.







Так, было принято решение, что с сегодняшнего дня, 22 июня, открываются фитнес-клубы, а с 29 июня откроются все спортивные школы. Также руководитель республики заявил, что со следующей недели откроются храмы и мечети.



Радий Хабиров, глава Башкирии:



«Пусть открываются, только правила пусть выполняют. Но я хочу сказать, что повод для радости нет, каждый день несколько десятков зараженных. Радует только, что мы сдерживаем смертность, тяжелобольных мало»

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Также руководитель региона принял решение проводить «оперативки» в прежнем режиме, то есть оффлайн. Как признался Радий Хабиров, он соскучился по своим коллегам.