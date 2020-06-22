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Стала известна дата открытия храмов и мечетей в Башкирии

Стала известна дата открытия храмов и мечетей в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 22 июн 2020 | 10:39

В Башкирии в скором времени могут открыться религиозные учреждения. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил глава региона Радий Хабиров.



«Ко мне обратились духовные лидеры с предложением потихонечку уже открывать культовые учреждения. Это решение надо оформить, чтобы с 29 июня люди смогли приходить в храмы, мечети. Пусть они открываются и работают», – поручил Хабиров.


Также руководитель республики отметил, что в Башкирии не произошло серьезных вспышек заболеваний коронавирусом из-за религиозных мероприятий.
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«Мы обсуждали с нашими духовными лидерами. За этот промежуток времени было очень много больших религиозных событий, и духовенство в целом, и наши жители проявляли дисциплину довольно серьезно. У нас не было массовых серьезных вспышек после религиозных мероприятий», – заключил Радий Хабиров.
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Источник: gorobzor.ru

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