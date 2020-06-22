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Жителей России ждет четырехдневная рабочая неделя

Жителей России ждет четырехдневная рабочая неделя

| 22 июн 2020 | 14:45

Наступившая рабочая неделя будет для россиян четырехдневной в связи с внеочередным выходным 24 июня, сообщает Стерлеград со ссылкой на Минтруд.

Как стало известно, продолжительность рабочего дня во вторник, 23 июня , сокращена не будет, так как этот день не является предпраздничным.

Напомним, на 24 июня 2020 года запланировано проведение парада Победы на Красной площади в российской столице, парады пройдут и в других российских регионах.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: newsbash.ru

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