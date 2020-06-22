В Уфе жители встали на колени перед мэрией города с табличками "Путин – помоги" | видео
Уфа | 22 июн 2020 | 15:36
22 июня восемь человек встали на колени перед зданием мэрии. Протестующие приклеили к груди таблички «Носков – уходи, Путин – помоги».
Собственники квартир по адресу Шота Руставели 5 пытаются добиться отмены строительства в их дворе 34-этажного здания. Из-за непрекращающихся работ жилой многоквартирный дом граждан уже покрылся трещинами, шум и свет прожекторов не дает людям отдыхать. Жители неоднократно пытались привлечь внимание властей к проблеме, даже объявляли голодовку.
Напомним, 15 июня на встрече собственников квартир и главы администрации Орджоникидзевского района Уфы было принято решение о проведении круглого стола с участием всех сторон конфликта. Однако, по словам общественного деятеля Ивана Апаева, встреча вызвала еще больше вопросов.
— Строительство дома идет и в выходные, и поздно вечером. Круглый стол был проведен, но появилось больше вопросов, чем ответов, создалось ощущение, что чиновники на стороне застройщика и боятся с ним связываться. Акция кончилась тем, что приехала полиция, трех человек погрузили в «бобик» и увезли в местный опорный пункт, где был составлен протокол на инициатора, — прокомментировал Иван Апаев.
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