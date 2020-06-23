В Башкирии теплой погоды в ближайшие дни ждать не стоит

| 23 июн 2020 | 09:05

Башгидрометцентр сообщил, что республика окажется под влиянием арктического холода. На этой неделе, по информации синоптиков, теплой погоды ждать не стоит.







Соообщается, что 23 и 24 июня будет умеренно тепло с температурой +18,+24°, что ниже обычных показателей в июне на 1-2°. Во второй половине недели станет еще холоднее, уже на 4-6° ниже обычного: в ночные часы похолодает до +2,+7°, местами при прояснениях возможны слабые заморозки до 0,-2°, днем до +11,+17°. Синоптики также обещают дожди и усиленный ветер.



Что касается третьей декады июня, то тут по прогнозу Башгидромета среднесуточные температуры воздуха в Башкирии ожидаются на 4° ниже нормы.





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