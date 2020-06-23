Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии теплой погоды в ближайшие дни ждать не стоит

В Башкирии теплой погоды в ближайшие дни ждать не стоит

В Башкирии теплой погоды в ближайшие дни ждать не стоит

| 23 июн 2020 | 09:05

Башгидрометцентр сообщил, что республика окажется под влиянием арктического холода. На этой неделе, по информации синоптиков, теплой погоды ждать не стоит.



Соообщается, что 23 и 24 июня  будет умеренно тепло с температурой +18,+24°, что ниже обычных показателей в июне на 1-2°. Во второй половине недели станет еще холоднее, уже на 4-6° ниже обычного: в ночные часы похолодает до +2,+7°, местами при прояснениях возможны слабые заморозки до 0,-2°, днем до +11,+17°.  Синоптики также обещают дожди и усиленный ветер.

Что касается третьей декады июня, то тут по прогнозу Башгидромета среднесуточные температуры воздуха в Башкирии ожидаются на 4° ниже нормы. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: