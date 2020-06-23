Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
| 23 июн 2020 | 11:08
Россия потихоньку выходит из коронавирусных ограничений: почти везде открылись парки и скверы, однако города, где можно спокойно пообедать в кафе, всё еще можно пересчитать на пальцах одной руки. Давайте посмотрим, где люди уже живут привычной жизнью, а где до сих пор сидят на самоизоляции.
Карту выхода из ограничений составил федеральный оперштаб. Темно-оранжевым выделены регионы, где действуют почти все запреты, введенные из-за пандемии. Оранжевый — это первый этап, на котором разрешается работа непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров и предприятий сферы услуг, занятия спортом и прогулки. Светло-зеленым выделены регионы, где работают крупные магазины и уличные торговые точки. Ну а темно-зеленые участки — это третий этап, где открыты кафе, образовательные учреждения, гостиницы, парки и скверы.
Не сняли ограничения в Тыве, Югре, Чувашии, Карачаево-Черкесской Республике, Смоленской, Псковской и Амурской областях и в Санкт-Петербурге. В Северной столице выявили 22 412 случаев коронавирусной инфекции (217 за последние сутки), 869 человек умерли. В той же Москве зафиксировано 215 тысяч заражений (1068 за последние сутки), но с 16 июня работают парикмахерские, крупные магазины, рестораны и кафе.
Вместе со столицей в этом списке оказались Омская, Тюменская, Кировская, Вологодская, Мурманская, Рязанская, Калининградская области, Карелия, Калмыкия, Краснодарский край и Чечня. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в этих регионах открываются магазины площадью до 800 квадратных метров и торговые точки, в том числе уличные (действуют ограничения по количеству посетителей и требование отдельного входа), возобновить работу могут образовательные организации. Каким именно учреждениям и заведениям открываться, определяет руководство региона.
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Впрочем, надеяться на полное снятие запретов тоже нельзя: Минздрав уже предупреждал, что жить с ограничениями нам придется до февраля 2021 года.
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