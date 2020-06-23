Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

| 23 июн 2020 | 11:08

Россия потихоньку выходит из коронавирусных ограничений: почти везде открылись парки и скверы, однако города, где можно спокойно пообедать в кафе, всё еще можно пересчитать на пальцах одной руки. Давайте посмотрим, где люди уже живут привычной жизнью, а где до сих пор сидят на самоизоляции.





Карту выхода из ограничений составил федеральный оперштаб. Темно-оранжевым выделены регионы, где действуют почти все запреты, введенные из-за пандемии. Оранжевый — это первый этап, на котором разрешается работа непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров и предприятий сферы услуг, занятия спортом и прогулки. Светло-зеленым выделены регионы, где работают крупные магазины и уличные торговые точки. Ну а темно-зеленые участки — это третий этап, где открыты кафе, образовательные учреждения, гостиницы, парки и скверы.

Хорошая новость: такие свободы действительно действуют. Плохая новость: только в одном регионе. И это Сахалин. Регион занимает шестое место с конца коронавирусного рейтинга — с начала пандемии здесь зафиксировали 566 заражений COVID-19. По логике, к области мог бы присоединиться Ненецкий автономный округ, где только 95 случаев заражения (меньше всех в России), но он находится на нулевом этапе снятия ограничений — власти до сих пор не убрали масочный режим и не сняли ограничения с работы предприятий и кафе.









Не сняли ограничения в Тыве, Югре, Чувашии, Карачаево-Черкесской Республике, Смоленской, Псковской и Амурской областях и в Санкт-Петербурге. В Северной столице выявили 22 412 случаев коронавирусной инфекции (217 за последние сутки), 869 человек умерли. В той же Москве зафиксировано 215 тысяч заражений (1068 за последние сутки), но с 16 июня работают парикмахерские, крупные магазины, рестораны и кафе.Вместе со столицей в этом списке оказались Омская, Тюменская, Кировская, Вологодская, Мурманская, Рязанская, Калининградская области, Карелия, Калмыкия, Краснодарский край и Чечня. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в этих регионах открываются магазины площадью до 800 квадратных метров и торговые точки, в том числе уличные (действуют ограничения по количеству посетителей и требование отдельного входа), возобновить работу могут образовательные организации. Каким именно учреждениям и заведениям открываться, определяет руководство региона.Урал и Сибирь застряли на первом этапе снятия ограничений: здесь по-прежнему выстраиваются в очереди в магазины с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров. Впрочем, в некоторых регионах власти вводят поблажки — к примеру, в Башкирии почти месяц как можно обедать в ресторанах, а заведения в соседних Челябинской, Оренбургской областях и Пермском крае до сих пор работают навынос. Рестораны и кафе Свердловской области стоят на низком старте с середины мая, когда губернатор анонсировал их скорое открытие. Но сразу после этого в регионе начался рост заболевших (больше 11 тысяч человек на сегодняшний день, это пятое место по стране), и открытие общепита отложилось на неопределенный срок.

Впрочем, надеяться на полное снятие запретов тоже нельзя: Минздрав уже предупреждал, что жить с ограничениями нам придется до февраля 2021 года.



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Фото: newsbash.ru | стопкоронавирус.рф