24 июня в Башкирии выходной: будет ли он оплачиваться

| 23 июн 2020 | 11:11

24 июня в Башкирии, как и по всей России, объявлен выходным днём. На этот день с 9 мая был перенесён Парад Победы.



За этот выходной день работники получат такую же сумму денег, какую получили бы, если бы этот день был обычным рабочим днём. Те, кто всё же 24 июня будут работать, получат обычную зарплату, т.е двойной оплаты не будет.



Нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням. Производственный календарь не меняется, указанный день не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не продлевается

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