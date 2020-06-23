Молодая уфимка пожаловалась Хабирову на бездействие полиции

Уфа | 23 июн 2020 | 11:55

Страшный инцидент произошёл с 19-летней уфимской студенткой. Девушка подверглась домогательствам прямо на улице. Однако правоохранительные органы не провели должного расследования.



Тогда пострадавшая девушка обратилась за помощью к Радию Хабирову. Она оставила сообщение с жалобой в социальной сети Главы республики.







Как сообщает издание UfacityNews.ru, в начале июня девушка возвращалась домой с остановки «Юрюзань», когда заметила, что за ней идёт неизвестный. У лицея «Содружество» мужчина напал на студентку, начал хватать, трогать, забрался ладонями под сарафан. Девушка начала кричать, что отпугнуло преступника. Заявление в полиции приняли, но при этом сотрудник допустил некомпетентное поведение – он неуместно шутил про красоту студентки.

На следующий день я поехала в участок №5 Орджоникидзевского района, написала заявление. Сказали, что приметы указывать необязательно. Попросила сотрудника полиции помочь в написании заявления. В процессе он отпускал шутки о том, что я симпатичная, вёл себя неуместно.

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Анастасия Портянко, сотрудник рабочей группы при администрации главы РБ по обращениям жителей в соцсетях, посоветовала девушке пожаловаться на бездействие полиции в прокуратуру или следком.