Молодая уфимка пожаловалась Хабирову на бездействие полиции
Уфа | 23 июн 2020 | 11:55
Страшный инцидент произошёл с 19-летней уфимской студенткой. Девушка подверглась домогательствам прямо на улице. Однако правоохранительные органы не провели должного расследования.
Тогда пострадавшая девушка обратилась за помощью к Радию Хабирову. Она оставила сообщение с жалобой в социальной сети Главы республики.
Как сообщает издание UfacityNews.ru, в начале июня девушка возвращалась домой с остановки «Юрюзань», когда заметила, что за ней идёт неизвестный. У лицея «Содружество» мужчина напал на студентку, начал хватать, трогать, забрался ладонями под сарафан. Девушка начала кричать, что отпугнуло преступника. Заявление в полиции приняли, но при этом сотрудник допустил некомпетентное поведение – он неуместно шутил про красоту студентки.