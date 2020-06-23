В Башкирии официально зарегистрировано более 80 тысяч безработных

| 23 июн 2020 | 11:55

Сегодня, 23 июня, состоялся онлайн-брифинг, на котором были подняты вопросы, касающиеся выплат пособий по безработице и размера ежемесячной компенсации счетов ЖКХ.







В конференции приняли участие министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова, замминистра семьи, труда и соцзащиты Фанур Шайхисламов, замминистра ЖКХ Марат Шангареев и директор республиканского центра соцподдержки населения Николай Калмацкий.

— Безработица растет, и на данный момент в республике она достигла 5%. При этом количество зарегистрированных граждан, по сравнению с 1 января, выросло на 4,4%. Мы перевалили психологическую отметку в 80 326 человек. В то время как неофициальная безработица выросла, предположительно, до 13-14%. В целом, к нам поступило порядка 85 тысяч заявлений. Почти 35% граждан признано безработными. Они потеряли место в результате пандемии после 1 марта. Необходимо сказать, что на сегодняшний день в республике 73 тысячи человек получают пособия. Из них 51% имеют минимальные выплаты. Треть (12 тысяч) имеют детей, и им пособие увеличено в соответствии с новым законодательством, — рассказала Ленара Иванова.









В связи с опубликованным 13 июня постановлением правительства РБ, Центр занятости начал вести перерасчеты по изменению размеров и сроков выплат. Произошло увеличение минимального пособия по безработице с 1725 до 5 175 рублей, и устанавливается только на период с мая по июль. Для граждан, имеющих несовершеннолетних детей, выплаты продлены на июнь, июль, август.

Ранее пособия выдавались только тем, кто потерял работу после 1 марта, теперь же это касается всех. Также изменился размер выплат, которые ввели индивидуальные предприниматели, но после 1 марта ее прекратили. До 13 июня пособие назначалось в минимальном размере, а сейчас после постановления в размере минимальной оплаты труда – 13 949 рублей. Период выплат для граждан, которые утратили на него право, продлено на три месяца .





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