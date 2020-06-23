В Башкирии официально зарегистрировано более 80 тысяч безработных
| 23 июн 2020 | 11:55
Сегодня, 23 июня, состоялся онлайн-брифинг, на котором были подняты вопросы, касающиеся выплат пособий по безработице и размера ежемесячной компенсации счетов ЖКХ.
В конференции приняли участие министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова, замминистра семьи, труда и соцзащиты Фанур Шайхисламов, замминистра ЖКХ Марат Шангареев и директор республиканского центра соцподдержки населения Николай Калмацкий.
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Ранее пособия выдавались только тем, кто потерял работу после 1 марта, теперь же это касается всех. Также изменился размер выплат, которые ввели индивидуальные предприниматели, но после 1 марта ее прекратили. До 13 июня пособие назначалось в минимальном размере, а сейчас после постановления в размере минимальной оплаты труда – 13 949 рублей. Период выплат для граждан, которые утратили на него право, продлено на три месяца .
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