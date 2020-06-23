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Министр труда Ленара Иванова: "Халява скоро кончится, надо думать, чем кормить детей»

Министр труда Ленара Иванова: "Халява скоро кончится, надо думать, чем кормить детей»

| 23 июн 2020 | 20:47

Вице-премьер и министр труда и социальной защиты Ленара Иванова на брифинге 23 июня заявила, что в скором времени помощь государства для тех, кто потерял работу, закончится.



«Центры занятости населения занимаются не только регистрацией безработных. Главная задача – трудоустройство. К примеру, в июне наши работодатели предложили жителям республики 14 тысяч вакансий. К тому же выплата повышенных пособий и других изменений – мера временная, ограниченная тремя месяцами. Поэтому людям надо думать о поиске работы, постоянном источнике доходов. Халява скоро кончится, надо думать, чем кормить детей», – отметила она.

В Башкирии официально зарегистрировано более 80 тысяч безработных

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По ее словам, в настоящий момент Башкирия уже получила из федерального бюджета и выделила на пособия безработным около миллиарда рублей. Сейчас запрошено еще 1,6 миллиарда рублей. 

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Источник: gorobzor.ru

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