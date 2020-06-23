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В Уфе с признаками коронавируса скончалась врач-иммунолог РКБ имени Куватова Олеся Давлетнурова

В Уфе с признаками коронавируса скончалась врач-иммунолог РКБ имени Куватова Олеся Давлетнурова

Коронавирус в Башкирии | 23 июн 2020 | 21:13

В Уфе 20 июня скончалась врач-иммунолог Республиканской клинической больницы имени Куватова 54-летняя Олеся Давлетнурова. Сообщение об этом появилось в сообществе «Жертвы коронавируса в Башкирии» в социальных сетях.



По словам ее коллег, у нее были все признаки коронавируса. Отмечается, что медик по службе часто работала с больными с COVID-19. 7 апреля Олеся ушла на карантин, а после, 15 апреля, почувствовала недомогание, сообщает ProUfu. 20 июня ее не стало.

Официальной причиной смерти является вторичная тромбоцитопения.  Главврач РКБ им. Куватова Шамиль Булатов выразил слова соболезнования семье Давлетнуровых.

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«Коллектив Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной врача клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории Давлетнуровой Олеси Николаевны. Олеся Николаевна всегда была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к проблемам пациентов и коллег, являя собой пример милосердия, мудрости и безграничной преданности выбранной профессии», — говорится в обращении.
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Источник: gorobzor.ru

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