В Уфе с признаками коронавируса скончалась врач-иммунолог РКБ имени Куватова Олеся Давлетнурова

Коронавирус в Башкирии | 23 июн 2020 | 21:13

В Уфе 20 июня скончалась врач-иммунолог Республиканской клинической больницы имени Куватова 54-летняя Олеся Давлетнурова. Сообщение об этом появилось в сообществе «Жертвы коронавируса в Башкирии» в социальных сетях.







По словам ее коллег, у нее были все признаки коронавируса. Отмечается, что медик по службе часто работала с больными с COVID-19. 7 апреля Олеся ушла на карантин, а после, 15 апреля, почувствовала недомогание, сообщает ProUfu. 20 июня ее не стало.



Официальной причиной смерти является вторичная тромбоцитопения. Главврач РКБ им. Куватова Шамиль Булатов выразил слова соболезнования семье Давлетнуровых.

«Коллектив Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной врача клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории Давлетнуровой Олеси Николаевны. Олеся Николаевна всегда была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к проблемам пациентов и коллег, являя собой пример милосердия, мудрости и безграничной преданности выбранной профессии», — говорится в обращении.

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