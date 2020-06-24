Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии ожидается прохладная и пасмурная погода

В Башкирии ожидается прохладная и пасмурная погода

В Башкирии ожидается прохладная и пасмурная погода

| 24 июн 2020 | 11:18

В Башкирии ожидается прохладная и пасмурная погода. По сообщению синоптики регионального гидрометцентра, сегодня, 24 июня, будут идти дожди с грозой. Ветер северный с переходом, днем сильные порывы. Температура воздуха ночью 7-12°, в северных и горных районах до +2°. Днем  потеплеет до 23°.

Завтра, 25 июня, дожди продолжатся. Ветер все так же будут дуть с севера, в отдельных районах порывы ощутимо усилятся. Столбик термометра ночью опустится до 5°, а днем поднимется до 23°.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: