| 24 июн 2020 | 11:18

В Башкирии ожидается прохладная и пасмурная погода. По сообщению синоптики регионального гидрометцентра, сегодня, 24 июня, будут идти дожди с грозой. Ветер северный с переходом, днем сильные порывы. Температура воздуха ночью 7-12°, в северных и горных районах до +2°. Днем потеплеет до 23°.



Завтра, 25 июня, дожди продолжатся. Ветер все так же будут дуть с севера, в отдельных районах порывы ощутимо усилятся. Столбик термометра ночью опустится до 5°, а днем поднимется до 23°.



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