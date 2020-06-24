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В Башкирии Радий Хабиров внес коррективы в указ о режиме повышенной готовности

В Башкирии Радий Хабиров внес коррективы в указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 24 июн 2020 | 17:20

Глава Башкирии Радий Хабиров внес новые корректировки в указ о режиме повышенной готовности. Ограничений стало еще меньше.



Радий Хабиров внес в указ о режиме повышенной готовности на территории Башкирии новые изменения. Они напрямую коснулись массовых мероприятий. С 22 июня проведение культурных, спортивных, развлекательных и деловых с участием свыше 50 человек разрешается. Стали возможными и подобные мероприятия с участием представителей иностранных государств или других регионов России, если они организованы органами местного самоуправления, госорганами, государственными и муниципальными учреждениями.

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Помимо этого, уже с 29 июня гражданам республики разрешаются туристические поездки. С этого же дня для посещения открываются культовые учреждения при условии нахождения в них не более 100 человек. Также на 1 кв. м должен находиться только один человек. Разумеется, санэпиднормы для культовых учреждений тоже являются обязательными.

С 23 июня могут вернуться к работе музеи и библиотеки Башкирии.

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Источник: bash.news

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