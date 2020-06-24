В Башкирии под окнами ветеранов провели 156 мини-парадов

| 24 июн 2020 | 17:44

По всей Башкирии сегодня, 24 июня, проводятся персональные парады Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. Всего по республике проведено 156 мини-парадов.







Именно в этот день 75 лет назад на Красной площади в Москве прошёл первый парад Победы. А сегодня героев войны чествуют в 25 муниципалитетах республики. В Уфе парады были организованы возле 7 домов ветеранов.



Во время парада для ветеранов были исполнены вживую исполненные песни, организованы военные марши. Во дворах развевались флаги, звучала барабанная дробь. Также возле домов ветеранов проехали колонны ретро-автомобилей, выпущенных в годы ВОВ.





У нас в Башкирии – тоже сегодня парады Победы. Но – особенные. В первый раз мы провели такой персональный парад зимой для ветерана нашей легендарной Шаймуратовской дивизии Мугина Нагаева. Я был очень тронут, когда увидел слезы на его глазах… И сегодня – мы проводим 156 таких парадов, почти во всех городах и районах республики.

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Фото: bash.news