В Благовещенском районе открыли Мемориал погибшим воинам-землякам

Благовещенский район | 24 июн 2020 | 23:27

В Благовещенском районе сегодня торжественно открыли новый Мемориал в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.







Сегодня в д. Дмитриевка Благовещенского района в торжественной обстановке открыли Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Средства на строительство мемориала собирали спонсоры, активные жители района, существенный вклад сделала и администрация сельского поселения. Большую помощь и поддержку оказал протоиерей Сергей Катаев, который служит в Благовещенском храме. На открытие Мемориала приехали все инициаторы его строительства, а также гости - глава администрации Благовещенского района Олег Голов, руководитель районной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валентина Бажина, ветераны боевых действий, мужской хор Благовещенского храма, военный духовой оркестр 12-й отдельной гвардейской инженерной Кёнигсбергско-Городокской Краснознаменной бригады. Пришли на мероприятие и жители д.Дмитриевка.









Глава сельского поселения Николаевский сельсовет Елена Сютина поблагодарила жителей, спонсоров и всех кто помог в строительстве и открытии Мемориала.

Много добрых слов произнесли участники торжества по поводу открытия Мемориала. Великая Отечественная война вошла бедой и горем почти в каждый дом, в каждую семью. На Мемориале увековечена память тех солдат, кто не вернулся с войны, кто отдал свои жизни за мирное небо над нашей головой. И, пока мы помним и чтим память о тех непростых годах в истории нашей страны, о тех трагедиях о потери своих близких, мы будем сильны. Вечная память героям! Помнить их будем поименно! Ведь их подвиг, их мужество, проявленное в годы войны - это наша жизнь, это - наше небо, это- наше будущее!

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Источник: Администрация Благовещенского района

Фото: Администрация Благовещенского района