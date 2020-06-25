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В Башкирии прогнозируются дожди, грозы и сильный ветер

В Башкирии прогнозируются дожди, грозы и сильный ветер

| 25 июн 2020 | 08:58

По прогнозу Башгидрометцентра, в ближайшие два дня не стоит ждать хорошей погоды. Среди обещанного – дожди, сильный порывистый ветер и грозы.

25 июня прогнозируется местами кратковременные дожди. Ветер будет северный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 5-10°, по северу до +2°, днем 11-16°, по югу до 21°.

26 Июня местами также кратковременные дожди. Ветер северный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем 11-16°.

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Источник: gorobzor.ru

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