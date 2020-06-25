Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Уфа может стать «Городом трудовой доблести»

Уфа может стать «Городом трудовой доблести»

Уфа может стать «Городом трудовой доблести»

Уфа | 25 июн 2020 | 10:36

Накануне, 24 июня, в Уфе начался сбор подписей за присвоение городу звания «Город трудовой доблести». Как сообщила пресс-службе столичная администрация, жители и гости Уфы смогут проголосовать в музее истории города со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:30. Главное условие – быть старше 14 лет.



По мнению мэра Уфы Ульфата Мустафина, город «действительно достоин» этого звания. Он выразил надежду, что столица Башкирии станет одной из первых городов, кому присвоен этот особый статус.

В уфимском микрорайоне Шакша с обрыва упал автомобиль Volkswagen с людьми

Читайте также:

В уфимском микрорайоне Шакша с обрыва упал автомобиль Volkswagen с людьми
«Уфа действительно достойна звания «Город трудовой доблести». В начале Великой Отечественной войны в Уфу переехало более 100 000 человек, более 60 предприятий. Каждый четвертый двигатель заправлялся нашим топливом, а сколько было сшито гимнастерок и изготовлено других вещей для фронта. Надеюсь, Уфа в числе первых будет удостоена этого почетного звания», — заявил Ульфат Мустафин. 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: