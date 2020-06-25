Уфа может стать «Городом трудовой доблести»

Уфа | 25 июн 2020 | 10:36

Накануне, 24 июня, в Уфе начался сбор подписей за присвоение городу звания «Город трудовой доблести». Как сообщила пресс-службе столичная администрация, жители и гости Уфы смогут проголосовать в музее истории города со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:30. Главное условие – быть старше 14 лет.







По мнению мэра Уфы Ульфата Мустафина, город «действительно достоин» этого звания. Он выразил надежду, что столица Башкирии станет одной из первых городов, кому присвоен этот особый статус.

«Уфа действительно достойна звания «Город трудовой доблести». В начале Великой Отечественной войны в Уфу переехало более 100 000 человек, более 60 предприятий. Каждый четвертый двигатель заправлялся нашим топливом, а сколько было сшито гимнастерок и изготовлено других вещей для фронта. Надеюсь, Уфа в числе первых будет удостоена этого почетного звания», — заявил Ульфат Мустафин.

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Фото: newsbash.ru