Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии ночью ударит мороз

В Башкирии ночью ударит мороз

В Башкирии ночью ударит мороз

| 25 июн 2020 | 18:21

В МЧС Башкирии со ссылкой на синоптиков предупредили о грядущих заморозках в республике.

— Завтра, 26 июня, в восточных районах республики столбик термометра опустится до -2 °С, — уточнили в ведомстве.



Днем, по данным синоптиков, температура воздуха составит +11... +16 °С. Местами кратковременные дожди. Днем порывы ветра до сильного.

Ранее синоптики рассказывали, каким будет лето-2020 в Башкирии. 


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: om1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: