В Башкирии ночью ударит мороз

| 25 июн 2020 | 18:21

В МЧС Башкирии со ссылкой на синоптиков предупредили о грядущих заморозках в республике.



— Завтра, 26 июня, в восточных районах республики столбик термометра опустится до -2 °С, — уточнили в ведомстве.







Днем, по данным синоптиков, температура воздуха составит +11... +16 °С. Местами кратковременные дожди. Днем порывы ветра до сильного.



Ранее синоптики рассказывали, каким будет лето-2020 в Башкирии.





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Фото: om1.ru