В Башкирии ночью ударит мороз
| 25 июн 2020 | 18:21
В МЧС Башкирии со ссылкой на синоптиков предупредили о грядущих заморозках в республике.
— Завтра, 26 июня, в восточных районах республики столбик термометра опустится до -2 °С, — уточнили в ведомстве.
Днем, по данным синоптиков, температура воздуха составит +11... +16 °С. Местами кратковременные дожди. Днем порывы ветра до сильного.
Ранее синоптики рассказывали, каким будет лето-2020 в Башкирии.
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Источник:
ufa1.ru
Фото: om1.ru
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