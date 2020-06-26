В Уфе в июле запустят фонтан «Танцующие журавли»

Уфа | 26 июн 2020 | 11:08

На площадке фонтана «Танцующие журавли» в Орджоникидзевском районе столицы проводятся пусконаладочные работы.



Длина фонтана 55 метров, ширина - 9,5 м. Сегодня ведется установка форсунок «Джампинг джет», которые позволят организовать водную арку над пешеходной зоной фонтана. Высота арки превысит 2 м. Сквозь водную арку можно будет проходить и делать здесь удивительной красоты фотосессии. Специальных форсунок на пешеходной зоне фонтана – 14 штук.





- Также установлено 130 форсунок, которые дают строго вертикальные струи воды. Их высота будет меняться в зависимости от ритма музыки во время музыкально-световых шоу. Максимальная высота выброса воды – порядка 2,5 м, - рассказал начальник участка, представитель подрядной организации Михаил Загуменнов.

Кроме того, фонтан оснащен системой обеспечивающей эффект тумана. Также на площадку фонтана вернулась после ремонта скульптурная композиция журавлей, которая располагалась здесь с начала 70-х годов.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ufacity.info | пресс-служба администрации Уфы

Пешеходный плоскостной фонтан «Танцующие журавли» - центральный элемент единого архитектурного ансамбля, который включает в себя также сквер «Дубки» и площадь перед Городским дворцом культуры.